Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
Александр Шандор, УАФ
18 ноября 2021, 21:22
Начиная с пятницы по понедельник (19-22 ноября) пройдут поединки пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Алекснадр Шандор будет работать на стартовом матче уик-энда Черноморец — Динамо, а поединок Шахтер — Рух обслужит Евгений Арановский. В этих двух играх будет работать система ВАР, а также на встрече Днепр-1 — Александрия.
Все назначения:
19 ноября, пятница
19:30 — Черноморец — Динамо — Александр Шандор (Львов)
Арбитр ВАР — Алексей Деревинский (Хмельницкий)
20 ноября, суббота
14:00 — Львов — Заря — Юрий Иванов (Донецкая область)
17:00 — Шахтер — Рух — Евгений Арановский (Киев)
Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)
19:30 — СК Днепр-1 — Александрия — Андрей Коваленко (Полтава)
Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)
21 ноября, воскресенье
14:00 — Минай — Ингулец — Роман Блавацкий (Львов)
17:00 — Ворскла — Мариуполь — Ярослав Козык (Мукачево)
19:30 — Десна — Колос — Максим Козыряцкий (Запорожье)
22 ноября, понедельник
19:30 — Верес — Металлист 1925 — Александр Соловьян (Киев)
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