Украина

Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.

Начиная с пятницы по понедельник (19-22 ноября) пройдут поединки пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Алекснадр Шандор будет работать на стартовом матче уик-энда Черноморец — Динамо, а поединок Шахтер — Рух обслужит Евгений Арановский. В этих двух играх будет работать система ВАР, а также на встрече Днепр-1 — Александрия.

Все назначения:

19 ноября, пятница

19:30 — Черноморец — Динамо — Александр Шандор (Львов)

Арбитр ВАР — Алексей Деревинский (Хмельницкий)

20 ноября, суббота

14:00 — Львов — Заря — Юрий Иванов (Донецкая область)

17:00 — Шахтер — Рух — Евгений Арановский (Киев)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

19:30 — СК Днепр-1 — Александрия — Андрей Коваленко (Полтава)

Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)

21 ноября, воскресенье

14:00 — Минай — Ингулец — Роман Блавацкий (Львов)

17:00 — Ворскла — Мариуполь — Ярослав Козык (Мукачево)

19:30 — Десна — Колос — Максим Козыряцкий (Запорожье)

22 ноября, понедельник

19:30 — Верес — Металлист 1925 — Александр Соловьян (Киев)

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.