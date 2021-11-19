Украина

Фернандо, Сикан или Педриньо могут возглавить атаку Шахтера в предстоящем матче УПЛ против Руха.

Накануне поединка 15-го тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о кадровой ситуации в своей команде на позиции центрфорварда.

"Не вижу поводов для появления Мораеса в составе в начале зимы. Надеюсь, что вместо него хорошо сыграют Фернандо, Сикан или Педриньо, который начал заниматься в общей группе два дня назад.

Он чувствует себя хорошо. Повезло, что его мышечное повреждение не было очень опасным. Последние дни он занимался с меньшими нагрузками. Не хочу рисковать его здоровьем и уже со старта выпускать в ближайшей игре с Рухом", — заявил Де Дзерби в программе Футбол NEWS.

Напомним, 34-летний украинец получил серьезную травму, повредив крестообразные связки колена в апреле этого года. Действующий контракт Мораеса рассчитан до конца текущего года.

Матч Шахтер — Рух состоится завтра, 20 ноября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.