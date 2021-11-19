Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский Черноморец и Динамо Киев.

Пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги будет начинаться с противостояния в Киеве, где хозяином стадиона Динамо им. В. Лобановского на короткий срок станет одесский Черноморец, противостоять которому будет киевское Динамо.

Юрий Мороз, на фоне поединка против львовского Руха (4:3), решил использовать в стартовом составе Данила Варакуту в рамке ворот, в то время как Брагару и Тлумак дополнят центральную линию, а в пару к Исаенко в нападение отправился Бугай.

Мирча Луческу, после поражения от полтавской Ворсклы (1:2), предпочел увидеть с первых минут Кендзеру в центре обороны, а на левый фланг вернулся Виталий Миколенко, Шепелев и Андриевский разделят опорную зону, а Витиньо сыграет на левом фланге полузащиты. Илья Шкурин разместится на позиции форварда.

Черноморец: Варакута — Скорко, Биловар, Дубко, Кузык — Брагару, Тлумак, Вачиберадзе, Авагимян — Бугай, Исаенко.

Запасные: Паламарчук, Штогрин, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Долгов, Билошевский.



Динамо Киев: Бущан — Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко — Шепелев, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Витиньо — Шкурин.

Запасные: Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Тымчик, Яцык, Кулач, Антюх.



Матч Черноморец — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.