Украина

Football.ua представляет анонс поединка между Днепром-1 и Александрией в 15-м туре УПЛ.

Один из самых интересных матчей тура будет сыгран в Днепре, где подопечные Игора Йовичевича встретятся с Александрией Юрия Гуры.

Днепр-1 – Александрия

Суббота, 20 ноября, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Андрей Коваленко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Статистика говорит о том, что Днепру-1 постоянно крайне сложно брать очки в матче с Александрией, хотя букмекеры именно хозяев поля считают фаворитами этой встречи. Команды на данный момент находятся на пятом и шестом местах в турнирной таблице соответственно, а отставание Александрии от Днепра-1 составляет 5 очков. В случае неудачи, Александрия отдалится от группы лидеров и догонять команды из первой пятерки уже будет крайне сложно.

Если же мы посмотрим на форму Днепра-1, то тут вырисовывается следующая картина – Днепр-1 плохо играет с командами из верхней части турнирной таблицы. Три последних поражения у днепрян от: Динамо, Зари и Шахтера. Александрия же наоборот сумела добыть ничью в матче с Шахтером, была близка к этому в матче с Динамо и в стартовом туре неожиданно обыграла Зарю.

Перед началом сезона Александрию покинули ряд ведущих футболистов, а также их многолетний главный тренер Владимир Шаран. Все ожидали падения результатов от александрийской команды, но, к большому удивлению многих, этого не произошло. Подопечные Юрия Гуры демонстрируют добротный футбол с хорошими контратакующими идеями и сильными стандартами. Однозначно, исполнительское мастерство игроков Днепра-1 выше, но это точно ничего не гарантирует им в предстоящем матче. Но не будем забывать, что из-за серьезных травм Александрии не сумеют помочь два важных игрок основы – Сергей Гринь и Кирилл Ковалец. Эти ребята точно не помешали бы гостям в предстоящей встрече.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 4 (0 побед Днепра-1, ничья, 3 победы Александрии)

На поле Днепра-1: 2 (1 ничья, 1 победа Александрии)

Разница забитых и пропущенных голов: 2-8 в пользу Александрии

Самый результативный матч: победа Александрии 4:1 (2020)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua