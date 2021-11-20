Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и львовский Рух.

В продолжении субботней программы 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на НСК Олимпийский сыграет против львовского Руха.

Роберто Де Дзерби, на фоне победы над ковалевским Колосом (3:1), решил использовать с первых минут Бондаря в центре обороны, в то время как Майкон и Антонио разместились в опорной зоне, а Тете и Мудрик — по обе стороны от Марлоса в атакующей тройке полузащитников.

Леонид Кучук, после поражения от одесского Черноморца (3:4), остановил свой выбор на Виталии Романе на правом фланге обороны, в то время как Стаменкович и Дидык составили пару центральных. Мартынюк при этом переместился в опорную зону, а Климчук отправился на острие атаки.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Мудрик — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Соломон, Педриньо, Сикан.



Рух: Панькив — Роман, Дидык, Стаменкович, Белый — Мартынюк, Сапуга — Альваренга, Таллес, Бойчук — Климчук.

Запасные: Ледвий, Притула, Рунич, Де Розарио, Слюсар, Карасюк, Федорчук, Савчук.



Матч Шахтер — Рух начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.