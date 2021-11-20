Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

ПФК Львов в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле луганскую Зарю и одержал сенсационную победу со счетом 2:1.

Подопечные Олега Дулуба после перерыва смогли удержать победный для себя результат, который удалось добыть еще в первым тайме благодаря голу Шины и автоголу Цвека.

Обзор матча:



ПФК Львов — Заря 2:1

Голы: Шина, 1, Цвек, 32 (автогол) — Лунев, 64

ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович, Якимец — Политыло (Крушинский, 89), Довгий — Ременяк (Чирьяк, 73), Грисьо (Семенив, 73), Эрнест (Михайлив, 90+1) — Шина (Ныч, 73)

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 46), Хомченовский (Кабаев, 46) — Цвек, Булеца — Громов (Фагундес, 86), Гладкий, Саядманеш (Овусу, 86), Шахаб (Лунев, 46)

Предупреждения: Эрнест, Довгий — Шахаб, Кабаев, Саядманеш