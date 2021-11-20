Украина

Наставник Зари высказался о поражении от ПФК Львов в матче УПЛ.

ПФК Львов в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле луганскую Зарю и одержал сенсационную победу со счетом 2:1.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Тяжело играть с командами, которые стоят сзади. А когда еще и даешь им фору с первой минуты, то это еще архисложно.

У меня было такое впечатление, что играли бы еще минут 40, то мы бы еще голов не забили. Такая игра не нравится зрителю. Поздравим соперника с победой. Имеем то, что имеем", — заявил Клопп в эфире УПЛ ONLINE.