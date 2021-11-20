Украина

Днепряне победили дома со счетом 3:1.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 обыграл на своем поле Александрию со счетом 3:1.

Гости открыли счет на 19-й минуте усилиями Владислава Бабогло, однако днепряне быстро сравняли счет и вышли вперед благодаря дублю Артема Довбика. Оформил окончательный счет Сергей Логинов на 40-й минуте.

После этого матча Днепр-1 поднялся на третью строчку в турнирной таблице с 31 очком, а Александрия идет шестой с 23 очками.

Днепр-1 – Александрия 3:1

Голы: Довбик, 28 (пен.), 30, Логинов – Бабогло, 19.

Днепр-1: Кожокару, Логинов (Монте, 61), Сваток, Дубинчак, Гуцуляк (Лучкевич, 68), Пихаленок (Когут, 82), Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 68), Чуже (Билл, 61), Кравченко, Довбик.

Александрия: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков, Кирюханцев (Кожушко, 64), Рыбалка (Копына, 77), Третьяков (Одарюк, 77), Калюжный, Демченко (Дришлюк, 46), Устименко (Спинелли, 64).

Предупреждения: Рыбалка (40), Калюжный (45), Пихаленок (49), Сваток (59), Гуцуляк (60), Мирошниченко (83).