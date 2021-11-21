Украина

Наставник днепрян поделился мнением о форварде.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал выступления нападающего Артема Довбика после матча с Александрией (3:1), в котором он оформил дубль.

"Не раз говорил, что для меня он – лучший форвард чемпионата. Он очень полезен и дает многое как в позиционной атаке, так и в контратаке, на стандартах. Думаю, у него еще есть запас для прогресса. Игрой он заслужил вызов от Петракова и, думаю, станет одним из ключевых футболистов национальной сборной.

Очень важно, что он хочет прогрессировать. И сейчас он находится в ситуации, когда не может опустить планку. Но он готов к этому. Так же и Пихаленок, Кравченко, Сваток, Игнатенко, Джурасек, Чуже… Сегодня действительно была команда. Я это уважаю. Большой респект моей команде", – приводит слова Йовичевича официальный сайт клуба.

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