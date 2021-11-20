Днепр-1 — Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча

Главным героем данного противостояния можно смело назвать нападающего сборной Украины Артема Довбика, который записал на свой счет два забитых мяча.
Днепр-1 – Александрия 3:1
Голы: Довбик, 28 (пен.), 30, Логинов – Бабогло, 19.
Днепр-1: Кожокару, Логинов (Монте, 61), Сваток, Дубинчак, Гуцуляк (Лучкевич, 68), Пихаленок (Когут, 82), Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 68), Чуже (Билл, 61), Кравченко, Довбик.
Александрия: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков, Кирюханцев (Кожушко, 64), Рыбалка (Копына, 77), Третьяков (Одарюк, 77), Калюжный, Демченко (Дришлюк, 46), Устименко (Спинелли, 64).
Предупреждения: Рыбалка (40), Калюжный (45), Пихаленок (49), Сваток (59), Гуцуляк (60), Мирошниченко (83).