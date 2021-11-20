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  • Украина

    20 ноября 2021, 22:57

    Днепр-1 — Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

    Днепр-1 — Александрия
    Днепр-1 — Александрия 20 ноября 2021, 22:57

    В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 обыграл на своем поле Александрию со счетом 3:1.

    Главным героем данного противостояния можно смело назвать нападающего сборной Украины Артема Довбика, который записал на свой счет два забитых мяча.

    Обзор матча:

    Днепр-1 – Александрия 3:1
    Голы: Довбик, 28 (пен.), 30, Логинов – Бабогло, 19.

    Днепр-1: Кожокару, Логинов (Монте, 61), Сваток, Дубинчак, Гуцуляк (Лучкевич, 68), Пихаленок (Когут, 82), Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 68), Чуже (Билл, 61), Кравченко, Довбик.

    Александрия: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков, Кирюханцев (Кожушко, 64), Рыбалка (Копына, 77), Третьяков (Одарюк, 77), Калюжный, Демченко (Дришлюк, 46), Устименко (Спинелли, 64).

    Предупреждения: Рыбалка (40), Калюжный (45), Пихаленок (49), Сваток (59), Гуцуляк (60), Мирошниченко (83).

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