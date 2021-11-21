Украина

Полузащитник ПФК Львов прокомментировал исход поединка против Зари.

Субботняя часть программы пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги началась с сенсационного результата поединка на Арене Львов, в котором ПФК Львов сумел обыграть луганскую Зарю (2:1).

Львов — Заря 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "золотых львов" Алексей Довгий прокомментировал выступление своей команды в данной игре.

"Действительно, эта победа получилась долгожданной. Если честно, то по отношению футболистов нашей команды, по их настрою на данную игру, наверное, где-то мы больше заслуживали одержать победу. Должно было же когда-то и нас прорвать.

Знаете, так как в последнее время мы работаем на тренировках… Там такие страсти! Никто не убирает ноги, каждый хочет играть. Этот настрой надо было просто перенести на игру.

Сегодня было заметно, что на поле был единый коллектив на поле — каждый стоял за каждого. Да, у Зари футболисты классом выше, где-то они техничнее, но как коллектив мы были сильнее, поэтому и победили", — подытожил футболист.

В следующем туре ПФК Львов сыграет гостевой матч против Мариуполя.