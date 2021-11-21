Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и Мариуполь.

В продолжении воскресной части пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле будет принимать Мариуполь.

На фоне победы над киевским Динамо (2:1), Юрий Максимов не стал проводить ротацию в стартовом составе своей команды.

Остап Маркевич, после победы над закарпатским Минаем (2:0), решил выпустить в центр обороны Босанчыча, в центр поля отправился Шостак, а на острие атаки разместится Вьюнник.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу — Степанюк, Кане — Рангел.

Запасные: Ткаченко, Челядин, Пешич, Амилькар, Кушниренко, Павлюк.



Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Босанчыч, Стасюк — Чех — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов — Вьюнник.