Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и Мариуполь.
Богдан Вьюнник, фото ФК Мариуполь
21 ноября 2021, 16:38
В продолжении воскресной части пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле будет принимать Мариуполь.
На фоне победы над киевским Динамо (2:1), Юрий Максимов не стал проводить ротацию в стартовом составе своей команды.
Остап Маркевич, после победы над закарпатским Минаем (2:0), решил выпустить в центр обороны Босанчыча, в центр поля отправился Шостак, а на острие атаки разместится Вьюнник.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу — Степанюк, Кане — Рангел.
Запасные: Ткаченко, Челядин, Пешич, Амилькар, Кушниренко, Павлюк.
Запасные: Жук, Микицей, Холод, Клименко, Петерман, Спировский, Никитишин, Свитюха, Хромей.
Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Босанчыч, Стасюк — Чех — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов — Вьюнник.
Матч Ворскла — Мариуполь начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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