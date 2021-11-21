Украина

Подопечные Рябоконя упустили возможность догнать Александрию.

Воскресная программа 15-го тура Украинской Премьер-Лиги завершалась матчем между черниговской Десной и ковалевским Колосом.

Команды довольно резво начали поединок, однако очень быстро темп матча сбился "благодаря" грубой игре футболистов. До конца первого тайма команды получили 5 желтых карточек на двоих. Во втором тайме Селин перегнул палку с рвением и был удален за грубый фол.

Тренерский штаб Колоса сумел перевернуть игру удачными заменами — Ситчинава сумел отличиться забитым мячом спустя 10 минут после выхода на замену вместо Абнера.

Благодаря этой победе Колос поднялся на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ, в то время как Десна упустила возможность догнал Александрию и осталась на седьмом месте имея 21 очко в своем активе.

Десна — Колос 0:1

Гол: Ситчинава, 67

Десна: Литовка — Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат — Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицкий, Домбровский, Юрченко (Дегтярев 79), Завийский — Безбородько (Будковский, 81)

Колос: Волынец — Черноморец, Петров, Новак (Павловец, 57), Золотов — Чурко (Кариока, 81), Задоя (Костышин 68), Богданов, Милько, Ильин — Ренан (Ситчинава, 57)

Предупреждения: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько

Удаления: Селин, 53 — Кариока, 90+2