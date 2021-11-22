Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна отправилась в гости к Колосу, где потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал вышедший на замену Ситчинава, которого можно назвать главным героем этой встречи.

Обзор матча:

Десна — Колос 0:1

Гол: Ситчинава, 67

Десна: Литовка — Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат — Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицкий, Домбровский, Юрченко (Дегтярев 79), Завийский — Безбородько (Будковский, 81)

Колос: Волынец — Черноморец, Петров, Новак (Павловец, 57), Золотов — Чурко (Кариока, 81), Задоя (Костышин 68), Богданов, Милько, Ильин — Ренан (Ситчинава, 57)

Предупреждения: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько

Удаления: Селин, 53 — Кариока, 90+2