Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Десна — Колос
22 ноября 2021, 10:30
В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна отправилась в гости к Колосу, где потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.
Автором единственного гола в данном противостоянии стал вышедший на замену Ситчинава, которого можно назвать главным героем этой встречи.
Обзор матча:
Десна — Колос 0:1
Гол: Ситчинава, 67
Десна: Литовка — Селин, Цымбалюк, Сафронов, Болбат — Арвеладзе (Масалов 79), Тотовицкий, Домбровский, Юрченко (Дегтярев 79), Завийский — Безбородько (Будковский, 81)
Колос: Волынец — Черноморец, Петров, Новак (Павловец, 57), Золотов — Чурко (Кариока, 81), Задоя (Костышин 68), Богданов, Милько, Ильин — Ренан (Ситчинава, 57)
Предупреждения: Задоя, Петров, Богданов, Золотов, Безбородько
Удаления: Селин, 53 — Кариока, 90+2