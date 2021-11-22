Украина

Полузащитник Ворсклы прокомментировал победу над Мариуполем.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле сумела разгромить Мариуполь (5:1), благодаря чему финишировала в первой половине сезона на третьей строчке турнирной таблицы.

Ворскла — Мариуполь 5:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник команды Юрия Максимова Оливье Тилль, на счету которого оказались сразу четыре голевых действия в этом поединке (два гола и две голевые передачи), после финального свистка поделился своими эмоциями от успеха его коллектива.

"Совершенно не думаю о своей результативности. Моя цель — помогать команде побеждать в каждой игре. Если мои голы или ассисты обеспечивают необходимые результаты, то, конечно, отлично.

Однако, еще раз акцентирую, — команда для меня на первом месте", — подытожил футболист.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет гостевой матч против днепровского Днепра-1.