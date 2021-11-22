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Верес - Металлист 1925, УПЛ
22 ноября 2021, 22:40
В рамках 15 тура украинской Премьер-лиги ровенский Верес сумел обыграть харьковский Металлист 1925 со счетом 2:0.
Первый мяч на свой счет записал Пасич, а вторым мячом отметился Солдат. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Верес — Металлист 1925 2:0
Голы: Пасич, 40, Солдат, 61
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров (Полюлях, 90), Петько — Дахновский (Тимофеенко, 81), Панасенко (Гегедош, 80), Г. Пасич (Гечев, 90) — М. Шестаков (Сергийчук, 73).
Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Кверквелия, Ченбай, Западня (Потимков, 82) — Габелок (Задерака, 67), Кравченко — Голодюк (Фабиньо, 66), Крыськив, Протасов (Савин, 82) — Марлисон.
Предупреждения: Кучеров — Западня.