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Игорь Костюк высказался об очередной победе своей команды в Юношеской лиге УЕФА.

В матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА команда Динамо U-19 обыграла на своем поле одногодок из Баварии со счетом 2:1.

Главный тренер киевского клуба Игорь Костюк поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Главной задачей сегодня было добиться результата, еще раз сыграть в Юношеской лиге УЕФА, для ребят это престижно. То, что мы победили и завоевали три очка, – это самое главное".

"Мы уже второй раз обыгрываем эту команду. После того, как мы забили, ребята почувствовали уверенность, которая даже немного переросла в самоуверенность. И в перерыве, и после игры мы сними говорили о том, что в таких матчах нельзя допускать ни малейшего расслабления, а необходимо играть сконцентрировано до последней минуты".

"Как ребятам выйти на взрослый уровень? Мы каждый день с ними об этом говорим. Все зависит только от них и от того, как они будут работать, прогрессировать. Мы только подсказываем, учим тренироваться, работать, психологически настраиваться на матчи, иметь правильную мотивацию, в частности, находить ее самостоятельно, а не только использовать внешние факторы – тренеров, родителей, девушек. Они должны сами понимать, для чего каждый день выходят на тренировку. Рабочий процесс дает результат, и он воплощается на футбольном поле в матчах".

"Пропущенный гол? К этому привел ряд ошибок в обороне. Как я уже говорил, ребята начали играть вальяжно, кто-то не добегал, начали выносить мячи через середину, играть в короткий пас на своей половине поля в районе штрафной площади – все это привело к потере мяча и голу в наши ворота. Словом, имели место расконцентрация и расхлябанность в концовке матча. Понятно, что Филатов неудачно вынес мяч, но есть же игроки, которые направляют его и встречают. Он ошибся, но это же можно компенсировать. В том, что мы пропускаем мячи, виновата вся команда. Перед этим ребята могли три раза вынести мяч, но пытались его сохранить, хотя мы и просили поблизости своей штрафной площади через короткий пас и дриблинг не выходить, а играть через средние и длинные передачи. Словом, вся команда не справилась с этой ситуацией".

"У нас каждая игра, словно чемпионская. Поедем в Португалию, и будем там воевать, стараться и добывать очки", — приводит слова Игоря Костюка официальный сайт Динамо.

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