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Исполняющий обязанности главного тренера ковалевцев — о матче УПЛ.

Исполняющий обязанности главного тренера Колоса Ярослав Вишняк прокомментировал ничью в матче с Минаем.

"После того, как сегодня складывалась игра, для нас ничья и забитый Нуриевым мяч – это, конечно, положительный результат. У нас с созданием голевых моментов давняя проблема, это не проблема сегодняшнего матча. И в прошлом сезоне забивали маловато с игры. Из 36-ти мячей в прошлом чемпионате мы забили всего 12 с игры, а другие со стандартных положений.

Понимали, что где-то не хватает мастерства нам на завершающих стадиях атак. И мы над этим работаем, чтобы агрессивнее играть, чтобы футболисты играли вперед, а не возвращали мяч назад. Стараемся исправить эту ситуацию, но выходит так, как получается. В последних поединках мы начали забивать, и у меня такое ощущение, что только сейчас новички, пришедшие к нам летом, прониклись атмосферой Колоса, и начали выкладываться по полной, создавая конкуренцию игрокам, которые были раньше. Поэтому, я надеюсь, что мы в конце года поправим нашу статистику по реализации моментов.

Я благодарен ребятам, что они выходят и демонстрируют характер и то, что у нас сегодня есть команда. У нас не все получается, но мы боремся в каждом матче и набираем понемногу очки", — приводит слова Вишняка официальный сайт ковалевцев.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Минаем и Колосом.