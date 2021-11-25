Об этом заявил член дирекции парагвайского клуба.
дерлис гонсалес, getty images
25 ноября 2021, 18:49
После всех судебных разбирательств ФИФА постановила, что парагвайская Олимпия должна выплатить киевскому Динамо долг в размере 5,5 млн евро за Дерлиса Гонсалеса.
Тем не менее, по словам члена дирекции Олимпии Педро Балотты, клуб не будет выплачивать необходимую сумму украинскому клубу в связи с отсутствием денег.
"У нас нет денег. Речь идет о больших деньгах, которые нужно вкладывать. Это все не так просто. Долг по Дерлису не будет также выплачет, ведь денег нет. Чтобы появились деньги — нужно работать", — приводит слова функционера D10.
Напомним, 5 млн евро парагвайцы должны Динамо за трансфер футболиста, а еще полмиллиона — судебные издержки и штрафные санкции.
Ранее сообщалось, что Олимпия может продать Дерлиса Гонсалеса ради выплаты долга Динамо.