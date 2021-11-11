Украина

Руководство Олимпии должно выплатить киевлянам пять миллионов долларов и 10% от суммы в виде штрафа.

Олимпия может успеть выплатить долг киевскому Динамо за трансфер полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Густаво дель Пуэрто в своем твиттере.

По информации источника, руководство парагвайского клуба рассматривает продажу бывшего вингера киевлян, по которому есть предложения от Либертада и клуба из МЛС. Однако многое будет зависеть от самого футболиста — хочет ли он сменить обстановку.

Напомним, в середине октября Олимпия получила оповещение от УЕФА о том, что она в течение 45 дней должна выплатить украинскому клубу долг в размере 5,5 млн евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.