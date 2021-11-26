Украина

Хулиан Альварес заинтересовал еще один топ-клуб Италии.

Нападающий Ривер Плейта Хулиан Альварес своей игрой привлек внимание миланского Интера.

По информации Николо Скиры, заместитель спортивного директора Баккин в ближайшее время отправится в Аргентину, чтобы провести предварительные переговоры с окружением футболиста и более детального изучения игровых качеств футболиста.

Помимо Интера, к Альваресу проявляет интерес Милан, Ювентус и Фиорентина, а также мадридский Атлетико и Реал.

Ранее наставник Шахтера Роберто Де Дзерби подтвердил интерес "горняков" к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины.

Хулиан Альварес в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись 15 забитыми голами и пятью результативными передачами.