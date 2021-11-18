Украина

Главный тренер донецкого Шахтера поделился впечатлениями от игры сборной Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал выступление сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0).

Итальянский специалист считает, что Украина провела выдающийся поединок.

"Я очень рад, что у Украины будет возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что Италия не встретится с Украиной", — заявил Де Дзерби.

Также наставник прокомментировал интерес донецкого Шахтера к нападающему Ривер Плейта Хулиану Альваресу.

"Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт "горняков".

В 15-м туре Украинской Премьер-Лиги Шахтер встретится на своем поле с львовским Рухом.

Матч состоится в субботу, 20 ноября в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в борьбу за Альвареса вступил мадридский Реал.