Украина

Команда становилась чемпионом в 1972 году под его руководством.

Бывший тренер луганской Зари и других клубов Герман Зонин скончался на 96 году жизни.

С Зониным команда из Луганска в 1972 году стала чемпионом СССР. Это чемпионство на данный момент остается единственным в истории клуба.

После чемпионства Зонин встал у руля сборной СССР. Также отметим, что в его послужном списке помимо всего прочего есть опыт работы в Динамо из Тбилиси и сборной Мьянмы.

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