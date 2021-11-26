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Мариуполь — ПФК Львов 0:1
Голы: Довгий, 61

Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Драмбаев (Босанчыч, 88), Стасюк — Чех — Кащук (Никитишин, 76), Мишнев, Шостак (Хромей, 61), Топалов — Вьюнник.

ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович — Грисьо (Семенив, 60), Довгий, Политыло, Якимец — Ременяк (Брикнер, 59), Шина (Ныч, 51), Эрнест (Крушинский, 76).

Предупреждения: Чех — Эрнест, Ременяк, Грисьо, Якимец, Ныч.