Украина
26 ноября 2021, 21:23
Львов минимально обыграл Мариуполь
Подопечные Остапа Маркевича не могут победить на своем поле с последнего матча прошлого сезона.
Мариуполь — ПФК Львов, фото УПЛ
26 ноября 2021, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — ПФК Львов 0:1
Голы: Довгий, 61
Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Драмбаев (Босанчыч, 88), Стасюк — Чех — Кащук (Никитишин, 76), Мишнев, Шостак (Хромей, 61), Топалов — Вьюнник.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович — Грисьо (Семенив, 60), Довгий, Политыло, Якимец — Ременяк (Брикнер, 59), Шина (Ныч, 51), Эрнест (Крушинский, 76).
Предупреждения: Чех — Эрнест, Ременяк, Грисьо, Якимец, Ныч.