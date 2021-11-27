Украина

Наставник Львова высказался о победе над Мариуполем в матче чемпионата Украины.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сошелся в противостоянии с ПФК Львов и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

Главный тренер львовской команды Олег Дулуб поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Очень тяжелый матч. Я бы сказал, что это не за 6 очков, а за 9. Слишком много у нас таких матчей. Настраивали ребят, что Мариуполь — очень непростая команда, которая в атаке играет организованно. В атаке у них играют хорошие ребята. Думаю, ни одна команда Премьер-лига не откажется от трио Кащук – Вьюнник – Топалов, а также Мишнева, который их поддерживает из глубины.

Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И добыли тяжелейшую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с Зарей, в которой мы также победили. Плюс дальний переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили", — приводит слова Дулуба официальный сайт Мариуполя.

Смотреть видео гола и обзор матча Мариуполь — ПФК Львов вы можете на Football.ua,