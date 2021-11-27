Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сошелся в противостоянии с ПФК Львов и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

Автором единственного гола в данном матче стал Алексей Довгий, благодаря которому Львову удалось набрать непростые три очка.

Не обошлось в поединке и без спорных эпизодов: в конце первого тайма, когда компенсированная арбитром минута подошла к концу, Мариуполь получил возможность провести последнюю атаку (в данном случае — исполнить штрафной удар).

Во время подачи со стандарта в динамике показалось, что игрок Львова перехватил мяч, ввиду чего рефери и дал свисток на перерыв. Как оказалось, этот свисток оказался слегка преждевременным, поскольку мяч по итогу остался у Мариуполя, а Марк Мампасси расстрелял ворота соперника из выгодной позиции.

Однако из-за того, что удар игрока Мариуполя был произведен уже после свистка, его гол в итоге не засчитали, несмотря на ярое недовольство со стороны тренерского штаба "азовцев".

Обзор матча:

Мариуполь — ПФК Львов 0:1

Голы: Довгий, 61



Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Драмбаев (Босанчыч, 88), Стасюк — Чех — Кащук (Никитишин, 76), Мишнев, Шостак (Хромей, 61), Топалов — Вьюнник.



ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович — Грисьо (Семенив, 60), Довгий, Политыло, Якимец — Ременяк (Брикнер, 59), Шина (Ныч, 51), Эрнест (Крушинский, 76).



Предупреждения: Чех — Эрнест, Ременяк, Грисьо, Якимец, Брикнер, Ныч.