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Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ между Черноморцем и Десной.

Одесситы после разгрома в Киеве попытаются заработать очки в матче против Десны.

Черноморец – Десна

Суббота, 27 ноября, 17:00. Черноморец, Одесса. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Перед стартом УПЛ Черноморец считался одним из главных аутсайдеров чемпионата и одним из главных претендентов на вылет. Ожидаемо команда находится в нижней части турнирной таблицы, но пока свою задачу выполняет и держится на расстоянии от зоны вылета.

В прошлом туре Черноморец играл свой домашний матч в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского и крупно проиграл 1:6. В том матче мы не увидели Кучерука в воротах, не было Смирного и не было Цитаишвили, который набрал неплохую форму в последних матчах.

Десна вопреки всем прогнозам начала чемпионат очень здорово и длительное время держалась в группе лидеров, но надолго черниговцев не хватило и они начали терять очки чуть ли не в каждом матче. Слухи о том, что в Десне не все в порядке с финансовым положением ходят уже достаточно давно, что однозначно дает свой отпечаток на игру команды Александра Рябоконя. Еще в стартовых турах УПЛ Десна была бы явным фаворитом противостояния с Черноморцем. Букмекеры до сих пор считают черниговцев фаворитами противостояния, но сейчас нет уверенности в том, что Десна точно должна выиграть этот матч. Также отмечаем проблемы в обороне у гостей. Из-за дисквалификации не сыграет Селин, а у Картушов коронавирус.

Сделаем смелый прогноз на победу Черноморца в этом поединке, тем более, как мы уже говорили, у одесситов есть футболисты, которые хорошенько отдохнули и к этом матчу должны подходить в хороших кондициях.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 5 (3 победы Черноморца, 2 победы Десны)

На поле Черноморца: 2 (2 победы Черноморца)

Разница забитых и пропущенных голов: 8-7 в пользу Черноморца

Самый результативный матч: победа Черноморца 4:2 (2019)