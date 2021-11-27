Украина

Полузащитник Львова прокомментировал победу над Мариуполем.

ПФК Львов накануне сумел успешно стартовать во втором круге украинской Премьер-лиги, обыграв в гостевом поединке Мариуполь (1:0).

Мариуполь — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка полузащитник "золотых львов" Алексей Довгий, на счету которого единственный забитый мяч в данной игре, оценил выступление своей команды.

"Данная победа, наверное, была самой тяжелой в этом сезоне для нашего клуба, потому что Мариуполь — очень достойная команда. Честно говоря, ни находятся не на том месте, где должны находиться.

Соперникам постоянно чего-то не хватает. В передней линии у них очень хорошие исполнители, хорошая школа, но это исключительно их проблемы.

Для нас главное то, что мы сумели сегодня победить", — подытожил футболист.

В следующем туре ПФК Львов проведет гостевой матч против донецкого Шахтера.