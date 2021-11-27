Украина

Полузащитник Миная прокомментировал исход поединка против Миная.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай в Ужгороде будет принимать киевское Динамо.

Минай — Динамо. Накануне

Полузащитник команды Игоря Леонова Алексей Хахлев, который провел период становления в качестве профессионального футболиста в составе молодежной команды "бело-синих", поделился ожиданиями от предстоящей игры.

"Каждый из нас понимает, что Динамо — гранд украинского футбола. Однако, совершенно не имеет значения, на какого соперника необходимо настраиваться в предстоящей игре.

Минай готов играть на победу, как против Динамо, так и против любой другой команды. Другое дело, что, к сожалению, это не всегда получается", — выказался футболист.

Напомним, что матч Минай — Динамо Киев состоится 27 ноября, начало в 14:00 по киевскому времени.