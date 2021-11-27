Украина

Наставник Миная прокомментировал подготовку к игре против Динамо.

Закарпатский Минай в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги проведет домашний поединок против действующего чемпиона Украины — киевского Динамо.

Минай — Динамо. Накануне

Главный тренер хозяев предстоящей дуэли Игорь Леонов поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Нужна ли дополнительная мотивация моим подопечным перед этой игрой? Нет. Они и так знают, с кем им предстоит сыграть. Я вижу, что ребята уже настроены очень по-боевому. А там уже как будет — пусть игра покажет.

В отличие от игр против Ингульца (2:2) и Колоса (1:1), нет необходимости лишний раз рассказывать игрокам о важности предстоящего матча. И то, как мне кажется, команда те игры сыграла очень хорошо. Однако, непозволительные ошибки, которые были нами допущены, не позволили добиться нужного результата.

В футболе не бывает мелочей. Мы не смогли добрать очков, так как я считаю, что в тех матчах мы должны были побеждать", — подытожил наставник.

Напомним, что матч Минай — Динамо Киев состоится 27 ноября, начало в 14:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.