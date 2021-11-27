Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и Динамо Киев.

Субботняя программа 16-го тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Ужгороде между закарпатским Минаем и киевским Динамо.

Игорь Леонов, на фоне ничьей против ковалевского Колоса посреди недели (1:1), решил использовать с первых минут Семенко в центре защиты, Билоног сыграет на левом фланге полузащиты, а Ахмедзаде возглавит атаку.

Мирча Луческу, после поражения от мюнхенской Баварии (1:2), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды в центре обороны Артема Шабанова, Беньямин Вербич отправился на левый фланг атакующей группы полузащитников, а Денис Гармаш сыграет на острие атаки.

Минай: Кучер — Гончар, Горин, Семенко, Синегуб — Петрусенко — Кныш, Кулиев, Хахлев, Билоног — Ахмедзаде.

Запасные: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Вербич — Гармаш.

Запасные: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх.



Матч Минай — Динамо Киев начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.