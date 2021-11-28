Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Рух в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Металлист 1925.

Рух — Металлист 1925

Воскресенье, 28 ноября, 17:00. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Александр Омельченко. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Рух после четырнадцати сыгранных матчей набрал тринадцать баллов и находится в нижней части турнирной таблицы. У подопечных Леонида Кучука есть матч в запасе по сравнению с большинством прямых конкурентов, но команда довольно опасно повисла над зоной вылета, уступив в двух последних играх чемпионата.

В прошлом туре Рух практически вытерпел испытание Шахтером, но все-таки пропустил под занавес встречи. А еще ранее отыграл три мяча у Черноморца, но все равно уступил. Нет сомнений, что у команды Кучука сильный характер — его подопечные готовы бороться за каждый балл. В этом туре соперник, которого можно обыгрывать.

Металлист 1925 здорово начал сезон, потом был небольшой спад и снова удачная серия, за которой следуют три поражения. И если проигрыш Заре объективен — другой вопрос, что счет там — 1:6, то вот по матчам с Вересом и Александрией (оба — 0:2) довольно много вопросов. Три поражения кряду откинули команду во вторую половину таблицы.

Металлист 1925 дважды встречался с Рухом в Первой лиге Украины. Один из матчей закончился ничейным результатом со счетом 1:1, а второй — поражением харьковчан с минимальным отставанием.

Нет сомнений, что матч будет полон единоборств, и никто не захочет уступать даже кусочек поля, а потому ждем, что в игре буде забито мало голов. Возможно, исход встречи решит один точный удар одной из команд.

Ориентировочные составы:

Не сыграет: Западня