Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский Черноморец и черниговская Десна.

В продолжении субботней программы 16-го тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец сыграет против черниговской Десны.

Юрий Мороз, на фоне разгрома от киевского Динамо (1:6), предпочел увидеть в рамке ворот Кучерука, в то время как в центр обороны отправился Кадири, а на правый фланг защиты вернулся Путря. Отмечаем также и выход Михайленко в опорной зоне и возвращение Смирного и Цитаишвили в полузащиту, а на острие атаки отправился Ванат.

Александр Рябоконь, после поражения от ковалевского Колоса (0:1), отправил на левый фланг обороны Шевцова, а Волошин дополнил центральную линию.

Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Кадири, Вантух — Михайленко — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе, Авагимян — Ванат.

Запасные: Варакута, Дубко, Кузык, Кравченко, Брагару, Билошевский, Исаенко, Бугай, Тлумак.



Десна: Литовка — Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Шевцов — Волошин, Калитвинцев, Домбровский, Завийский — Тотовицкий — Будковский.

Запасные: Мысак, Жук, Масалов, Ковтун, Арвеладзе, Демьяненко, Безбородько, Дегтярев, Юрченко.



Матч Черноморец — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.