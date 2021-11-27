Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с закарпатским Минаем, победителем из которого вышли игроки столичного клуба.

Подопечные Мирчи Луческу отправили в ворота соперника два безответных мяча: один — в начале первого тайма, а второй — в концовке второй половины встречи, благодаря чему им удалось набрать очередные три очка.

Впрочем, нельзя не отметить, что коллектив Игоря Леонова сумел не единожды огрызнуться после перерыва, но, к счастью для болельщиков Динамо, Минаю не хватило в реализационном аспекте.

Обзор матча:

Минай — Динамо Киев 0:2

Голы: Цыганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+6



Минай: Кучер — Гончар, Горин, Семенко (Матич, 46), Синегуб — Петрусенко — Кныш, Кулиев, Хахлев (Месхи, 46), Билоног (Селезнева, 46) — Ахмедзаде (Коваленко, 82).



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Антюх, 90+3), Буяльский, Вербич (Де Пена, 62) — Гармаш (Шкурин, 76).



Предупреждения: Вербич, Де Пена.