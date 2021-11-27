Украина

Специалист рассказал об игре против Миная.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над Минаем в УПЛ со счетом 0:2.

"Так обычно происходит после Лиги чемпионов. Слишком самоуверенно сыграли в первом тайме, расслабились. Могли забить 3 или 4 гола – этого не сделали. В перерыве я им сказал, что будет совсем другой футбол. Минай будет действовать агрессивнее, будет намного сложнее.

Считаю, нам повезло. Мог быть и другой результат. Минай создал 3 — 4 хороших момента, выигрывал единоборства, был агрессивнее, настойчивее, больше желал. Хорошо, что будет неделя на подготовку к следующему матчу, потому что не было пауз вообще у этих ребят – сборная, Лига чемпионов".

"Я предупреждал. Говорил. Видно, они недопоняли, потому что когда началась борьба во втором тайме – они начали уступать. Они запаниковали. Важно, что взяли три очка", — сказал Луческу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.