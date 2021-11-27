Украина

Специалист рассказал о выходе на поле своего экс-подопечного.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал выход на поле форварда Миная Евгения Селезнева. Напомним, Динамо на выезде обыграло Минай со счетом 0:2.

"У Миная хорошо вышел Селезнев. Рывки, прессинг, как цеплялся за мяч – он дал Минаю импульс.

Самоотдача и его активная игра, провоцировал на фолы, симулировал, падал, цеплялся. Он профессиональный футболист. Надеюсь, он побьет рекорд", — сказал Луческу после игры.

Напомним, у Евгения Селезнева на данный момент 117 голов в УПЛ. До нового рекорда чемпионата осталось 7 голов.

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