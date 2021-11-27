Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 разгромил на своем поле полтавскую Ворсклу со счетом 5:1.

Подопечные Игора Йовичевича отправили в ворота соперника пять мячей: по дублю оформили Гуцуляк и Довбик, а также еще один гол записал на свой счет Пихаленок.

Полтавской команде во главе с Юрием Максимовым лишь единожды удалось поразить ворота хозяев — на 84-й минуте Кравчук отметился "голом престижа".

Обзор матча:



Днепр-1 — Ворскла 5:1

Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 — Кравчук, 84



На 50-й минуте Артем Довбик (Днепр-1) не забил пенальти (вратарь).



Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак — Пихаленок (Когут, 81), Игнатенко — Джурасек (Ди Франко, 65), Гуцуляк (Билл, 75), Назаренко (Лучкевич, 65) — Довбик (Русин, 75).



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский (Челядин, 46) — Пердута (Павлюк, 71), Пуцлин, Тилль (Кравчук, 67), Якубу — Пешич, Кане (Кравчук, 78) — Рангел (Амилькар, 70).



Предупреждения: Нельсон — Рангел, Якубу, Пешич