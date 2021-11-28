Украина

Роберто Де Дзерби взял на выездную игру 21 футболиста.

Тарас Степаненко (с мячом) в матче против Интера, фото ФК Шахтер Донецк

Тарас Степаненко (с мячом) в матче против Интера, фото ФК Шахтер Донецк

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде сыграет против петровского Ингульца.

Ингулец — Шахтер. Накануне

"Горняки" уже вылетели в Кропивницкий, где им предстоит сыграть поединок на стадионе Зирка. Главный тренер клуба Роберто Де Дзерби взял на игру 21 футболиста.

Отметим, что в заявке донецкой команды все еще отсутствует защитник Исмаили, к которому после матча против Интера присоединились полузащитники Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка и нападающий Фернандо.

Вратари: Пузанков, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо.

Нападающие: Сикан.

Напомним, матч Ингулец — Шахтер состоится в воскресенье, 28 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.