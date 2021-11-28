Защитник Черноморца подвел итог противостоянию против Десны.
Илья Путря, фото ФК Черноморец Одесса
28 ноября 2021, 11:53
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на своем поле не сумел справиться с черниговской Десной (0:1).
Черноморец — Десна 0:1 Видео гола и обзор матча
По завершении поединка, защитник "моряков" Илья Путря оценил выступления своей команды в данном поединке.
"Я считаю, что мы сумели провести качественную игру.
Если бы мы забили хотя бы половину от того, что создали, то выходили бы со стадиона совершенно с другими лицами, да и счет был бы совсем иной", — кратко заключил футболист.
В следующем туре одесский Черноморец проведет гостевой поединок против днепровского Днепра-1.