Украина

Защитник Черноморца подвел итог противостоянию против Десны.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на своем поле не сумел справиться с черниговской Десной (0:1).

Черноморец — Десна 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, защитник "моряков" Илья Путря оценил выступления своей команды в данном поединке.

"Я считаю, что мы сумели провести качественную игру.

Если бы мы забили хотя бы половину от того, что создали, то выходили бы со стадиона совершенно с другими лицами, да и счет был бы совсем иной", — кратко заключил футболист.

В следующем туре одесский Черноморец проведет гостевой поединок против днепровского Днепра-1.