Украина

Полузащитник Десны оценил действия своей команды в игре против Черноморца.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна сумела одержать минимальную победу над одесским Черноморцем на его поле (1:0).

Черноморец — Десна 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий, на счету которого оказался единственный забитый мяч в данной игре, высказался относительно выступлений своей команды.

"В первую очередь, надо отдать должное соперникам. Они сегодня провели очень хорошую игру и создали нам немало проблем.

В целом, была хорошая игра. Особенно, если смотреть со стороны болельщиков, а не тренеров. Атака на атаку, скучать точно не приходилось.

Свой гол хочу посвятить дочери Алисе, которая смотрела эту игру. Алиса, этот гол — для тебя. В игре на эмоциях попросту забыл", — с улыбкой на лице резюмировал футболист.

В следующем туре черниговская Десна сыграет домашний матч против Мариуполя.