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ингулец - шахтер, фото упл
28 ноября 2021, 16:20
В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги Ингулец принимал в Кропивницком вице-чемпиона Украины донецкий Шахтер.
Проведя два довольно разный тайма, "горняки" сумели обыграть неуступчивого соперника, а судьбу матча решил единственный гол Тете в середине первого тайма.
Обзор матча:
Ингулец — Шахтер 0:1
Гол: Тете, 32
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Павлов, Ковалев (Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46) — Запорожец, Лупашко — Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Шарай (Козак, 46) — Гопей (Плохотнюк, 78)
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 72) — Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио — Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сикан, 82) — Педриньо (Соломон, 62)
Предупреждения: Гопей, Коваленко — Антонио, Сикан