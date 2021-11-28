Украина

Хавбек Шахтера прокомментировал минимальную победу своей команды в матче УПЛ.

В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер в гостях минимально обыграл Ингулец (1:0).

Автор победного гола в ворота Гальчука Тете прокомментировал результат поединка.

"Матч был действительно непростым. Соперник закрылся в обороне и это существенно усложнило задачу, но хорошо, что мы сумели добиться победного результата. Я рад, что помог команде победить. Все этим моменты мы отрабатываем на тренировках.

Забитый гол посвящаю своей жене, которая смотрела матч", — приводит слова бразильца официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ингулец — Шахтер.