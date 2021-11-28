Команда Леонида Кучука обыграла Металлист 1925, забив два безответных гола.
Андрей Борячук, фото: ФК РУх
28 ноября 2021, 19:06
Отчет о матче появится на нашем сайте немного позже.
Рух — Металлист 1925 — 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70.
Рух: Панькив — Роман, Белый, Климчук (Рунич, 77), Сыч — Сапуга (Красюк, 77), Федорчук (Мартынюк, 68), Бойчук (Альваренга, 68), Дидык, Таллес — Борячук (Карабин, 90).
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков Кверквелия, Шершень, Ченбай — Савин, Габелок, Крыськив (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлисон (Зубков, 68).
Предупреждения: Федорчук — Марлисон.