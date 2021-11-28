Украина

Клуб избавил специалиста приставки "исполняющий обязанности".

Колос принял решение назначить Ярослава Вишняка полноценным главным тренером команды после победы над Вересом, сообщает официальный сайт клуба.

При новом тренер ковалевцы проверили четыре поединка, выиграв два из них, в одном была зафиксирована ничья и одно поражение.

Отметим, что после шестнадцати туров Колос находится на десятой строчке турнирной таблицы с восемнадцатью баллами.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Колоса против Вереса.