Колос принял решение назначить Ярослава Вишняка полноценным главным тренером команды после победы над Вересом, сообщает официальный сайт клуба.

При новом тренер ковалевцы проверили четыре поединка, выиграв два из них, в одном была зафиксирована ничья и одно поражение.

Отметим, что после шестнадцати туров Колос находится на десятой строчке турнирной таблицы с восемнадцатью баллами.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Колоса против Вереса.