Клуб избавил специалиста приставки "исполняющий обязанности".
Ярослав Вишняк, фото Колос
28 ноября 2021, 23:18
Колос принял решение назначить Ярослава Вишняка полноценным главным тренером команды после победы над Вересом, сообщает официальный сайт клуба.
При новом тренер ковалевцы проверили четыре поединка, выиграв два из них, в одном была зафиксирована ничья и одно поражение.
Отметим, что после шестнадцати туров Колос находится на десятой строчке турнирной таблицы с восемнадцатью баллами.
Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Колоса против Вереса.