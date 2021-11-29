Украина

Тренер Вереса остался недоволен судейством.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды Колосу в матче чемпионата Украины.

"Сложная игра. Без голевых моментов. В первом тайме было больше борьбы. Мы до перерыва не создали ни одного реального момента. Хотя и в обороне отыграли надежно.

Что касается второго тайма, то он продолжился в том же духе, что и первый. После нашего подарка соперникам нам пришлось больше идти вперед. Хотели отыграться. Были полумоменты для этого.

Колос много атаковал, они играли дома, но, если бы не та ошибка, у нас было бы больше шансов забить в контратаке. Симпатия арбитра однозначно была на стороне соперника. Все свистки были в нашу сторону

Возможно, соперник больше хотел победить. Мы же не наиграли на победу или ничью. Очень мало создавалось. Относительно самоотдачи – нет вопросов. Хотелось больше создавать и бить по воротам.

Передача Солдата – не понимаю этого решения. Отдал в центр поля на соперника. Тот сразу пробил и гол. У Солдата на протяжении всей игры были проблемы с передачами. Не только в этом эпизоде", — приводит слова Вирта официальный сайт клуба.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Колоса против Вереса.