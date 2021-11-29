Украина

Полузащитник Колоса прокомментировал победу над Вересом.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле сумел минимально одолеть ровенский Верес (1:0).

Колос — Верес 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "колосков" Олег Ильин, на счету которого оказался единственный гол в данной встрече, прокомментировал исход противостояния для его команды.

"Мы разбирали соперников и прекрасно знали, что будет много борьбы. Кто в ней победил, тот победил и в игре в целом.

Верес полностью опускался в оборону, поэтому мы вынуждены были играть через фланговые передачи, чтобы хоть как-то доставлять мяч в чужую штрафную и там уже навязывать борьбу.

Эпизод с моим голом получился спонтанно. Почувствовал, что рядом нет никого из соперников, пробил, забил. Ничего особенного", — рассказал футболист.

В следующем туре ковалевский Колос сыграет в гостях у харьковского Металлиста 1925.