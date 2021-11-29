Полузащитник Колоса прокомментировал победу над Вересом.
Олег Ильин, фото ФК Колос Ковалевка
29 ноября 2021, 09:05
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле сумел минимально одолеть ровенский Верес (1:0).
Колос — Верес 1:0 Видео гола и обзор матча
По завершении поединка, полузащитник "колосков" Олег Ильин, на счету которого оказался единственный гол в данной встрече, прокомментировал исход противостояния для его команды.
"Мы разбирали соперников и прекрасно знали, что будет много борьбы. Кто в ней победил, тот победил и в игре в целом.
Верес полностью опускался в оборону, поэтому мы вынуждены были играть через фланговые передачи, чтобы хоть как-то доставлять мяч в чужую штрафную и там уже навязывать борьбу.
Эпизод с моим голом получился спонтанно. Почувствовал, что рядом нет никого из соперников, пробил, забил. Ничего особенного", — рассказал футболист.
В следующем туре ковалевский Колос сыграет в гостях у харьковского Металлиста 1925.