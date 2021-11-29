Украина

Защитник Вереса прокомментировал поражение от Колоса.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги ровенский Верес потерпел поражение в гостевом поединке против ковалевского Колоса (0:1).

Колос — Верес 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, защитник "красно-черных" Дмитрий Немчанинов дал короткий комментарий относительно очередной неудачи своей команды.

"В первую очередь, после этой игры команда испытывает моральное и душевное опустошение. Физическое — точно нет, так как мы были готовы к борьбе и тяжелому матчу.

Мы совершенно не устали, как мне кажется, но не забили необходимый для успеха гол и пропустили затем.

Наше поражение — стечение неудачных обстоятельств. Поверьте, никто не хочет специально обрезаться, чтобы сразу же получить гол в свои ворота. Так получилось, что Игорь Солдат допустил ошибку — ничего страшного. Вся команда его поддержала после этого

За исключением пропущенного гола, особо не давали создавать моменты сопернику. Если взглянуть на статистику, то игра была примерно равной.

Только фолов у нас только было втрое больше. Интересно, почему так вышло. Но я не хочу обсуждать это. Думаю, кто-то догадывается почему. Футбольные люди поймут", — высказался игрок.

В следующем туре ровенский Верес сыграет домашний поединок против киевского Динамо.