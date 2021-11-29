Украина

Футболист Черноморца прокомментировал современные взаимоотношения команд.

Полузащитник одесского Черноморца Сергей Кравченко рассказал о ситуации, которая сложилась между Черноморцем и киевским Динамо в этом сезоне.

Футболист считает, что болельщики справедливо восприняли "в штыки" политику руководства одесситов относительно аренды большого количества футболистов у действующего чемпиона Украины.

"Я считаю, что сейчас болельщики Черноморца в общем-то правы — они с Динамо исторические враги. Это же не Днепр и Кривбасс, им тяжело это принять.

Что касается молодежи, то я не особо заставляю кого то меня слушаться. Я же не тиран. Подсказываю, советую, но не умничаю. Придет время и они скажут, что я был прав. Вижу, что ко мне нормально относятся, и я нормально к ним отношусь", — сказал Кравченко Youtube-каналу Пряма Червона.

Ранее сообщалось, что Черноморец может получить новых владельцев клуба.