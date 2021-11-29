Украина

Два одесских бизнесмена намерены выкупить клуб.

Одесский Черноморец в ближайшее время должен сменить владельцев клуба.

По информации генерального директора ТК Футбол 1/2/3 Александра Денисова, в настоящее время одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский ведут переговоры с Леонидом Климовым относительно продажи клуба.

К тому же инвесторы намерены выкупить у компании Allrise Capital стадион Черноморец.

"По той информации, что у меня есть, новые владельцы не видят удержание команды на базе арендованных игроков. Они готовы строить команду за счет клубных питомцев, а также речь идет о формировании совершенно новой команды", — говорится в заявлении Денисова на сайте телеканалов Футбол 1/2/3.

На данный момент "костяк" основного состава в Черноморце составляют арендованные у киевского Динамо молодые футболисты.

Ранее Football.ua сравнивал прецеденты Черноморца и Мариуполя в украинском футболе.