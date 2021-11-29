Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и луганская Заря.

Шестнадцатый тур украинской Премьер-лиги завершится поединком на КСК Ника между Александрией и луганской Зарей.

Юрий Гура, после поражения в матче против днепровского Днепра-1 (1:3), предпочел увидеть с первых минут Дубру в паре центральных защитников, а Дрышлюк отправился в центральную ось вместо дисквалифицированного Рыбалки. На правом фланге атаки "полиграфов" сыграет Кожушко.

Виктор Скрипник, на фоне разгрома от римской Ромы (0:4), решил использовать Назарину в центре поля, в то время как в атаку в пару к Шахабу отправился Гладкий.

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Демченко — Кожушко, Устименко, Третьяков.

Запасные: Горох, Мельник, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Копина, Новиков.



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек — Сайядманеш, Назарина, Булеца — Гладкий, Шахаб.